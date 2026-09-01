El euro frente a la libra esterlina cayó levemente en la última semana (-0.01%) y acumula una disminución más pronunciada en el último año (-2.7%), indicando una tendencia bajista reciente.

Este martes, 1 de septiembre de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8569 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,06%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, beneficiando a los inversores y aumentando la confianza en la divisa.

Sin embargo, es importante señalar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a fluctuaciones en el mercado. Se recomienda seguir de cerca los movimientos futuros para evaluar la sostenibilidad de este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.78%, es menor que la volatilidad anual de 3.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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