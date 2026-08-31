Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 31 de agosto de 2026 cerró a 3739.9 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del0,83% en contraste con el precio de apertura.

En el mercado del Euro, la cotización repuntó 8.34% en la última semana, pero acumuló una caída de 14.86% en el último año, señalando una recuperación reciente tras una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro inició con dos caídas, tuvo un repunte breve, retrocedió otras tres jornadas y cerró con cuatro alzas consecutivas, sugiriendo un cambio de sesgo hacia el alza.

La cotización del Euro hoy sigue una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento en el valor de la moneda europea en el corto plazo.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 373989.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 747979.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1869949.95 pesos colombianos.