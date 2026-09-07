En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina subió 0.12%, mientras que en el último año registró -2.54%, lo que refleja un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8588 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,05%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy ha registrado una tendencia positiva, continuando con el aumento que se observó en los días anteriores. Este incremento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda, lo que podría atraer a más inversores en el corto plazo.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habríamos visto un descenso en su valor, lo que podría generar incertidumbre entre los usuarios. Sin embargo, la estabilidad actual refuerza la percepción de una recuperación en el mercado de la monedalibra.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina, que es del 1.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.17%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.