Este lunes, 22 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1457 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,02%.

La cotización del euro frente al dólar retrocedió -1.31% en la última semana y acumula una caída de -1.73% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista reciente.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso en el valor se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica una disminución constante.

El análisis sugiere que esta caída en la cotización podría estar relacionada con factores económicos recientes que han impactado negativamente la confianza en la moneda. Será importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su posible repercusión en el mercado en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana de Euro y dólar fue del 5.88%, mayor que la volatilidad anual del 5.60%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.