Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 17 de agosto de 2026 en México es de 19.74 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.50%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.75 pesos y un mínimo de 19.67 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.32% y en el último año acumula un descenso de -7.80%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro registró un descenso sostenido con breves repuntes al inicio y al final, terminando claramente por debajo del nivel de partida.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.33%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.56%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, siendo el dato de 1 un número positivo que indica un crecimiento constante. Este aumento en el valor de la moneda se refleja en la confianza del mercado y en una posible recuperación económica.

Comparando con días anteriores, la tendencia al alza sugiere que los inversores están más optimistas sobre el futuro del Euro. Sin embargo, es fundamental observar cómo se desarrollan los eventos económicos en las próximas semanas para confirmar la sostenibilidad de esta tendencia.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.