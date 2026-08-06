El euro cotiza a 19.91 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 6 de agosto de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.07%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.94 pesos y un mínimo de 19.91 pesos.

En la última semana, la cotización del euro disminuyó un -0,36% y en el último año acumula un descenso de -6,61%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo claramente bajista: dos descensos iniciales, un breve repunte de dos jornadas, cinco caídas consecutivas y un leve alza final, con balance neto negativo.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.8 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.45%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 5.53%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, impulsando la confianza en su estabilidad y rendimiento en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría cambiar si se presentan nuevas variables económicas que afecten su comportamiento. Analizando la situación, parece que la mejora en la cotización del Euro puede ser fruto de un contexto económico favorable en la región.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.