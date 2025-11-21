Este 21 de noviembre de 2025, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 18.06 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 223,165 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.17% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad de la compañía en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente alcista, con un total de 6 aumentos y 3 descensos, además de un día de estabilidad. Esto sugiere un comportamiento positivo en el mercado, lo que podría indicar confianza de los inversores en la compañía.

Fuente: narrativas-es

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 9.08%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 16.77%. Dado que el 9.08% es menor que el 16.77%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,14 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de energía a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la infraestructura de redes eléctricas. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, contribuyendo a la transición energética y al desarrollo sostenible.