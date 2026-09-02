Este 2 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el mercado español con un precio de 19.93 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, el volumen de negociación ha alcanzado las 167,523 acciones, lo que representa una ligera variación del 0.20% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró volatilidad con 5 jornadas al alza y 5 a la baja: tras una caída temprana llegó una breve recuperación, luego alternó movimientos y cerró con un repunte, sin tendencia clara.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 11.63%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 14.03%. Dado que el 11.63% es menor que el 14.03%, se puede concluir que el comportamiento de las acciones de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizante del Ibex 35. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad —y gas en algunos mercados—, con liderazgo en energías renovables (eólica, solar e hidráulica).

Su negocio se articula en redes, renovables (onshore y offshore) y clientes/retail y soluciones energéticas. Datos de interés: líder global en eólica, presencia destacada en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), e inversiones en redes inteligentes, almacenamiento e hidrógeno verde.

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