En la apertura de mercados de este miércoles, 18 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,01 euros y registran un volumen de 233301 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente negativa, con tres descensos consecutivos al inicio del período. Sin embargo, se observó una recuperación parcial con dos aumentos, aunque no fue suficiente para revertir la tendencia general. Finalmente, la cotización se mantuvo estable en el último día, lo que sugiere una posible consolidación tras las fluctuaciones recientes. En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha situado en un 16.73%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 16.74%. Dado que 16.73% es menor que 16.74%, esto indica que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con la volatilidad registrada en la última semana. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,35 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se obtiene como un fondo de inversión. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable. La empresa es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo uno de los líderes mundiales en energías renovables, especialmente en energía eólica. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.