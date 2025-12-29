En la apertura de mercados de este lunes, 29 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 18,21 euros y registran un volumen de 319243 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,44% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de dos descensos consecutivos. Posteriormente, se mantuvo estable antes de experimentar un nuevo aumento y, finalmente, cerró con dos descensos más. Esta variabilidad sugiere una cierta inestabilidad en el valor de la acción en el corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en 11.95%, lo que es inferior a su volatilidad anual de 16.08%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,29 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.

La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.