La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 9 de julio de 2026 es de 38,69 euros y fijan un total de 18.830 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1,36%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo alcista, con siete jornadas de avance y tres de retroceso, empezando con una racha de subidas y alternando luego correcciones puntuales. El balance es positivo, con cierta volatilidad y sin días planos.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido notablemente alta, alcanzando un 26.06%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 19.61%. Esta diferencia sugiere que, en el corto plazo, las fluctuaciones de los precios de las acciones de Endesa han sido más pronunciadas, evidenciando una inestabilidad que podría preocupar a los inversores.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,2 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.