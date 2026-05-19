La cotización de las activos de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este martes, 19 de mayo de 2026 es de 36,54 euros y fijan un total de 10.621 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,08%.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró sesgo bajista, con 6 caídas y 4 subidas; hubo una racha de cuatro descensos consecutivos en la parte central y un repunte final de dos jornadas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 10.48%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 20.04%. Esta diferencia indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La volatilidad semanal sugiere una menor inestabilidad, lo que puede resultar positivo para los inversores que buscan un entorno más predecible en sus inversiones.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X.

Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.