Este 29 de diciembre de 2025, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el mercado español con un precio de 10.46 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 241,951 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.67% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en el valor del banco en el mercado.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con cinco días de aumento y solo tres de descenso. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las fluctuaciones. La estabilidad en dos días indica que el precio se ha mantenido en niveles relativamente sólidos, lo que podría ser un signo positivo para el futuro de la acción.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 8.91%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 27.32%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,46 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.