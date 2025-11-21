Este 21 de noviembre de 2025, las acciones del banco BBVA se abren en el IBEX 35 con un precio de 17.62 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 348,287 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.92% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de las acciones del banco español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un comportamiento mixto, con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de las fluctuaciones, se observó una recuperación al final del período, lo que sugiere cierta estabilidad en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 25.16%, lo que es menor que la volatilidad anual del 30.77%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,9 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar sus operaciones y alcanzar un amplio mercado global.