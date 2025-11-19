Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) se negocian a 17,62 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 346.739. Esta cifra refleja una variación del 0,11% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una serie de fluctuaciones, donde predominó la baja en la mitad del período, pero finalmente terminó con un ligero aumento. Esto sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores externos.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 26.45%, mientras que su volatilidad anual es de 30.80%. Dado que 26.45% es menor que 30.80%, esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,9 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar sus operaciones y alcanzar un amplio mercado global.