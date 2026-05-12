En la apertura de mercados de este martes, 12 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,58 euros y registran un volumen de 7219 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,06% en comparación con el día previo. Enagás S.A empezó con alternancias, sufrió luego cuatro descensos consecutivos, rebotó dos días y cerró con otro retroceso; en conjunto, más caídas que subidas pese al amago de recuperación final. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 13.44%, mientras que su volatilidad anual es del 22.12%. Dado que 13.44% es menor que 22.12%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su volatilidad anual, lo que indica menos variaciones en su actividad económica reciente. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos los gastos, se ha generado un fondo de inversión negativo. Enagás, con sede en Madrid y fundada en 1972, es el gestor técnico del sistema gasista español e integra el Ibex 35. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento. Su línea de negocio es principalmente la gestión de infraestructuras energéticas en España y, en expansión, proyectos de gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker ENG) y participa en corredores e interconexiones europeas clave.