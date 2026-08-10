La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este lunes, 10 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,75 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 662.752. Esta cifra refleja una variación del -0,82% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander fue mayormente alcista: empezó con dos caídas, encadenó seis avances y cerró con dos retrocesos, dejando un balance dominado por los avances pese a la debilidad final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se situó en un 13.90%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 29.87%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor predictibilidad en su desempeño financiero reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,86 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.