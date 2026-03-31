Este martes, 31 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 9,57 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 582.487. Esta cifra refleja una variación del 0,85% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen en el corto plazo. La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 25.97%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 32.24%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.