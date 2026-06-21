En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este domingo, 21 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 228,41 euros, cifra que refleja una variación del 0,46% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio de Bitcoin Cash y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días. Esto sugiere una recuperación en su valor y un aumento en la confianza del mercado.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo para determinar su sostenibilidad y posibles cambios futuros.

La cotización de Bitcoin Cash muestra una tendencia claramente bajista: en la última semana retrocedió un -8.59% y en el último año acumula una caída del -63.71%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo, implicando pérdidas significativas para quienes mantuvieron posiciones durante el periodo anual y evidenciando la alta volatilidad y el riesgo asociado al activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash fue del 41.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.72%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.