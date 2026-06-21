En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este domingo, 21 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,31 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,89% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está en aumento, impulsando su valor frente al euro.

En la última semana, la criptomoneda Ripple registró un cambio de -6.82%, extendiendo una tendencia bajista que en el último año acumula -55.41%; esta evolución refleja una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones durante ese periodo y un deterioro sostenido del precio.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple es del 26.16%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.95%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.