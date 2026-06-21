En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 21 de junio de 2026 en España es de 73.557,16 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,03%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos han tenido un incremento en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin cayó -3.29% y en el último año acumula una variación de -45.04%, lo que evidencia una evolución claramente bajista. En términos de rentabilidad, estos descensos implican pérdidas en el periodo anual, con un deterioro reciente que refuerza la presión vendedora y la volatilidad del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Bitcoin fue del 23.04%, evidenciando un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 35.74%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.