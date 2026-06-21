En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este domingo, 21 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 1.979,53 euros. El valor de apertura refleja una variación del -33,95735 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. La tendencia favorable sugiere un fortalecimiento en el valor del Ethereum en relación con el euro.

La evolución de Ethereum muestra debilidad: en la última semana retrocedió un -4.64% y en el último año acumula un -59.1%, lo que se traduce en una rentabilidad claramente negativa para los tenedores en ese periodo; esta combinación sugiere una tendencia bajista prolongada y alta volatilidad, por lo que una recuperación requeriría movimientos alcistas significativos.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, que se sitúa en 21.85%, es menor que su volatilidad anual del 55.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.