En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este domingo, 21 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 52,23 euros. Esta cifra refleja una variación del 3,46% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, reflejando un aumento continuo. Esta situación sugiere un interés creciente en Litecoin a medida que el mercado se ajusta favorablemente.

En la última semana, Litecoin cayó un -1.28% y en el último año acumuló un retroceso mucho más marcado del -54.49%. Esta evolución sugiere un desempeño débil y volátil, con predominio de presión vendedora; en consecuencia, la rentabilidad para quienes han mantenido la criptomoneda a lo largo del año ha sido claramente negativa y el comportamiento reciente no evidencia aún una recuperación sostenida.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 32.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.64%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.