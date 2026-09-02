La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este miércoles, 2 de septiembre de 2026 es de 12,63 euros y documentan un total de 526.130 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,37%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró un comportamiento lateral y volátil, con cinco subidas y cinco bajadas y cerró con un repunte tras dos descensos consecutivos.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana fue del 14.91%, mientras que su volatilidad anual fue del 29.22%. Como 14.91% es menor que 29.22%, esto significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año, a pesar de las variaciones que se puedan haber presentado recientemente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que corresponde al fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Santander (Cantabria) y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid); opera como banco universal en Europa y América. Se dedica a la intermediación financiera y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros e inversión.

Su línea de negocio se organiza en banca minorista y de empresas, financiación al consumo (Santander Consumer), banca corporativa y de inversión (Santander CIB), gestión de patrimonio y pagos (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker: SAN), cuenta con decenas de millones de clientes y es uno de los mayores bancos de la eurozona.

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