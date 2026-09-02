En la apertura de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,62 euros y registran un volumen de 507328 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,33% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, la cotización de Banco de Sabadell S.A comenzó con tres jornadas alcistas, encadenó tres descensos, repuntó en dos sesiones, tuvo un breve tropiezo y cerró al alza, dejando un balance neto positivo.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en 11.05%, mientras que su volatilidad anual es de 26.97%. Dado que 11.05% es menor que 26.97%, podemos concluir que el comportamiento del Banco de Sabadell en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con la variabilidad que ha mostrado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que indica la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras descontar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que representa el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo financiero español con sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo productos como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión y seguros a través de su red de oficinas y canales digitales.

Su línea de negocio principal es la financiación y gestión de servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones y cotiza en el Ibex 35 (ticker: SAB). Fundado en 1881 en Sabadell, destaca por su especialización en pymes y por su presencia internacional a través de TSB en el Reino Unido.

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