En la apertura de mercados de este viernes, 21 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,65 euros y registran un volumen de 199498 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,36% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. mostró una clara tendencia alcista: seis sesiones iniciales de avances, una breve corrección de dos jornadas y un cierre con dos repuntes, dejando un balance neto positivo y consolidando el impulso comprador.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell ha sido del 13.17%, lo que es significativamente menor en comparación con su volatilidad anual del 27.52%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. A pesar de la volatilidad del mercado, el Banco de Sabadell ha mostrado una tendencia positiva en términos de estabilidad reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,65 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que es el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Su sede social está en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la intermediación financiera: capta ahorro y ofrece crédito, cuentas, pagos, hipotecas e inversión, además de seguros en alianza.

Su negocio se concentra en banca minorista, pymes y corporativa, banca privada (Sabadell Urquijo) y operaciones de comercio exterior y medios de pago; en el Reino Unido opera mediante TSB. Datos de interés: amplia red en España, foco en digitalización, servicio a pymes y presencia internacional selectiva a través de filiales y oficinas de representación.

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