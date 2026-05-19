Este 19 de mayo de 2026, las acciones de Banco de Sabadell (SAB) abren en el mercado español a 3.25 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 526,470 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.15% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A alternó rachas (dos avances, tres retrocesos, dos avances y dos retrocesos) y cerró con un repunte, dejando un balance prácticamente plano y una volatilidad contenida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en 15.11%, mientras que su volatilidad anual es de 27.96%. Dado que 15.11% es menor que 27.96%, podemos concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con las variaciones que ha experimentado en el último año. Esto indica una disminución en las fluctuaciones en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.