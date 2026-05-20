Este miércoles, 20 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,26 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 423.189. Esta cifra refleja una variación del 0,49% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell mostró un patrón mixto con igual número de subidas y bajadas y sin jornadas planas; tras un inicio al alza llegaron tres descensos seguidos, luego dos ascensos, dos descensos y dos ascensos finales, por lo que probablemente cerró cerca del nivel inicial.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en 14.89%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 27.91%. Dado que 14.89% es menor que 27.91%, podemos concluir que el comportamiento del banco en la última semana es mucho más estable en comparación con el año pasado, evidenciando menos variaciones significativas en su actividad económica reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.