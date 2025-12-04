La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 4 de diciembre de 2025 es de 3,24 euros y documentan un total de 382.949 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,47%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se han registrado cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta recuperación en el valor de la acción, aunque la tendencia general sigue siendo negativa.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 12.60%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 30.86%. Dado que el 12.60% es menor que el 30.86%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros a particulares, empresas y autónomos. Su línea de negocio abarca desde cuentas y préstamos hasta seguros y servicios de inversión.A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice bursátil Ibex 35. La entidad ha expandido su presencia internacional y cuenta con una sólida base de clientes, destacándose por su enfoque en la innovación y la digitalización de sus servicios.