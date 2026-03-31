Este 31 de marzo de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.06 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 318,875 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.92% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés continuo de los inversores en el banco español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observan algunos días de estabilidad que podrían indicar un posible soporte en el precio. En general, la situación sugiere una falta de dirección clara en el corto plazo. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 21.90%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 31.30%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. La cifra de 21.90% sugiere una menor inestabilidad y variaciones en su rendimiento en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto el sector minorista como el empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también tiene operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países.