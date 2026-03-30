Este lunes, 30 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,02 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 371.805. Esta cifra refleja una variación del -0,26% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta situación sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 24.91%, mientras que su volatilidad anual es del 31.34%. Dado que 24.91% es menor que 31.34%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero reciente. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto el sector minorista como el empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también tiene operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países.