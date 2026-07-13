El 13 de julio de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, han inaugurado su jornada en el IBEX 35 con un precio de 23.56 euros por unidad. Este comportamiento del mercado se ha traducido en un volumen de 227,726 acciones negociadas, lo que representa una variación del 1.90% en relación con el día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una clara tendencia alcista, con ocho avances y solo dos retrocesos, incluida una breve corrección a mitad del periodo y otra casi al final, seguida de un repunte.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 29.21%, lo que es menor que la volatilidad anual del 30.45%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo reciente es mucho más estable en comparación con su tendencia a lo largo del último año, sugiriendo una reducción en las variaciones de su precio.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,18 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que se convierte en un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Estructura su negocio en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono. Produce petróleo y gas natural, combustibles, lubricantes y petroquímicos, además de electricidad renovable y biocombustibles; gestiona grandes refinerías y una amplia red de estaciones de servicio en España y aspira a cero emisiones netas en 2050.