En el mercado EUR/GBP, la cotización registró un leve descenso semanal de -0.16% y una caída anual de -2.86%, lo que apunta a un debilitamiento sostenido del euro frente a la libra esterlina.

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8582 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,03%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores y un posible aumento en la demanda de la moneda.

Sin embargo, es importante considerar que, aunque la tendencia sea favorable, esto puede ser temporal y se debe seguir analizando el comportamiento del mercado para anticipar futuros cambios. La tendencia actual puede reflejar una fase de recuperación, pero es fundamental estar atentos a cualquier factor que pudiera afectar negativamente su cotización.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro y la libra esterlina fue del 0.69%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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