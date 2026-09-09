En la sesión de apertura de este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1641 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,14% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización Euro/Dólar repuntó 0.13%, pero en el último año acumula una variación de -0.84%, lo que sugiere una tendencia anual a la baja pese al reciente avance.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas.

Este comportamiento al alza podría ser un indicativo de confianza en la economía local, aunque es importante seguir atento a factores externos que podrían influir en esta situación. Analizar esta tendencia con cautela permitirá anticipar posibles cambios en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 2.13%, lo que es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.11%.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.