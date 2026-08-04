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En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina cayó un -0.09% y en el último año acumula -1.66%, lo que refleja una tendencia bajista.

Este martes, 4 de agosto de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8569 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor sugiere un interés creciente por parte de los inversores y un fortalecimiento en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que la monedalibra podría estar beneficiándose de factores externos que impulsan su demanda. Un seguimiento cercano permitirá determinar si esta subida se mantendrá en el tiempo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se ha establecido en 1.87%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.51%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.