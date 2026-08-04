El euro cotiza a 19.91 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 4 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.31%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.95 pesos y un mínimo de 19.95 pesos.

El Euro mostró un leve repunte semanal de 0.30%, pero en el último año acumuló una caída de -7.27%, señalando una tendencia general bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia bajista: tras un alza inicial, siguieron tres retrocesos, luego un breve repunte de dos jornadas y finalmente cuatro caídas consecutivas, cerrando el periodo claramente a la baja.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 5.22%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.54%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento se debe a factores económicos favorables que han influido en la confianza del mercado.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que el fortalecimiento del Euro podría estar relacionado con la mejora en los indicadores económicos de la zona euro, lo que podría atraer más inversión y estabilidad financiera.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.