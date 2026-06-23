Este martes, 23 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.144 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,1%.

La cotización entre euro y dólar mostró una leve caída, con un descenso semanal de -0.53% y una variación anual de -1.62%, lo que sugiere una tendencia bajista moderada del euro frente al dólar.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, reflejando un aumento en su valor. Este incremento ha generado confianza entre los inversionistas, que ven un panorama más favorable para la moneda en el corto plazo.

Sin embargo, es importante monitorear la evolución de esta tendencia, ya que las fluctuaciones en el mercado pueden influir en la estabilidad del dólar y, por ende, en la economía en general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.5906%, es ligeramente menor que la volatilidad anual del 5.6033%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.