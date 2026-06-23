Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este martes, 23 de junio de 2026 en México es de 19.91 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.12%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.92 pesos y un mínimo de 19.86 pesos.

En la última semana, la cotización del euro cayó -0.33% y en el último año acumula un descenso de -8.26%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia bajista con dos breves rebotes intermedios; cerró ligeramente por debajo del nivel inicial, en un contexto de movimientos alternados y volatilidad moderada.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.53%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.63%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este impulso se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere confianza en el fortalecimiento de la moneda.

Este incremento puede ser atribuido a diversos factores económicos, como un aumento en las inversiones y un fortalecimiento del mercado europeo. Analizando esta tendencia, parece que el Euro continuará en una trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones actuales.

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que estén reguladas (CNBV/Banco de México) y evita a cambistas callejeros. Compara tipos de cambio y comisiones antes de entregar efectivo, confirma el monto neto a recibir y solicita comprobante. Cuenta el dinero discretamente en ventanilla, guarda los billetes por denominación y no intercambio montos grandes de una sola vez.

para finalizar, si usas cajeros, prefiera los ubicados dentro de sucursales y evita zonas aisladas; revisa comisiones y límites. Al pagar con tarjeta, rechaza la conversión dinámica y elige cobrar en pesos. Lleva identificación, pero no compartas datos innecesarios; conserva los recibos, verifica las medidas de seguridad de los billetes y monitorea tus estados para reportar cargos sospechosos de inmediato.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.