Este martes, 11 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 20,64 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 94.503. Esta cifra refleja una variación del 0,39% en comparación con el día de ayer.

Iberdrola S.A. mostró un sesgo levemente bajista en los últimos 10 días, con cinco caídas, cuatro subidas y una jornada estable, reflejando alternancia y volatilidad moderada.

Fuente: narrativas-es

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 7.20%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 14.77%. Dado que el 7.20% es menor que el 14.77%, se concluye que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con la media anual.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, representando la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene después de deducir todos los gastos operativos generales.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad, producida principalmente a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica y opera redes inteligentes.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con actividad en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Es una de las mayores eléctricas del mundo, cotiza en el Ibex 35 y destaca por su liderazgo en eólica y su apuesta por la descarbonización y el hidrógeno verde.