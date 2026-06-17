Confirmado por este Gobierno | A partir de esta edad estará prohibido conducir y te sacarán la licencia

El Gobierno de Perú ha implementado una de las medidas más estrictas a nivel mundial en materia de seguridad vial: establece una edad máxima para renovar la licencia de conducir.

A partir de los 80 años, la mayoría de los conductores ya no podrán seguir al volante, ya que no se les permitirá renovar su carnet de conducción.

Confirmado por este Gobierno | A partir de esta edad estará prohibido conducir y te sacarán la licencia Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú

¿Quiénes no podrán conducir nunca más?

Según la nueva normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, las personas mayores de 80 años no podrán renovar su licencia.

Esta disposición busca prevenir accidentes de tráfico, ya que con el avance de la edad pueden aparecer limitaciones en facultades esenciales como la visión, los reflejos, la capacidad cognitiva y la motricidad.

¿Qué dice la normativa acerca de la prohibición de la licencia?

La regulación diferencia según el tipo de vehículo y la categoría del conductor:

Conductores profesionales de autobuses y camionetas : no podrán renovar su licencia después de cumplir los 80 años. Se trata de una prohibición clara y definitiva para quienes manejan vehículos de gran tamaño o transporte público.

Conductores de automóviles particulares : tienen un régimen algo más flexible. Las personas entre 70 y 75 años pueden renovar su licencia por un período de 5 años, siempre que aprueben el examen médico correspondiente. Una vez cumplido este plazo, y con un nuevo examen médico favorable, podrán obtener una prórroga adicional de hasta 3 años, llegando como máximo hasta los 80 años.

Casos excepcionales: conductores de 80 o 81 años podrían, en situaciones muy específicas, obtener una prórroga corta de 2 años más. Sin embargo, después de este período ya no podrán renovar nuevamente y deberán dejar de conducir.

¿Por qué te pueden denegar la licencia de conducir?

El examen médico es el elemento central de esta normativa. A partir de los 70 años, los conductores deben someterse a evaluaciones que verifican su aptitud para manejar. Estos exámenes incluyen:

Consulta oftalmológica (visión)

Evaluación neuropsiquiátrica y psicológica

Consulta de medicina general

Pruebas de habilidades motoras.

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Si el resultado del examen médico es negativo, la renovación queda automáticamente denegada. Además, problemas de salud crónicos como diabetes, epilepsia o enfermedades cardíacas pueden invalidar la licencia de inmediato, independientemente de la edad.

Medidas similares en otros países

Aunque Perú es pionero en fijar una edad tope clara, otros países también han endurecido los controles para conductores mayores. Es el caso de Rumanía, donde no existe una edad máxima absoluta, pero se exigen revisiones médicas más frecuentes:

Hasta los 65 años : renovación cada 10 años.

Entre 65 y 70 años : renovación cada 5 años con examen médico.

A partir de los 70 años : renovación cada 3 años.

Después de los 80 años: renovación cada 2 años.

De esta forma, un conductor rumano con problemas de salud podría perder la licencia mucho antes de llegar a los 80 años.