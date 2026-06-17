El ejercicio ideal para perder calorías | Recomiendan muchas repeticiones y puede realizarse desde casa.

Mantenerse activo es una de las estrategias más eficaces para aumentar el gasto energético diario y favorecer la pérdida de peso. Sin embargo, no todas las actividades físicas generan el mismo consumo de calorías, ya que factores como la intensidad, la duración, el peso corporal y la condición física influyen directamente en los resultados.

Los especialistas destacan que los ejercicios aeróbicos suelen ser los que más calorías queman durante una sesión. Además, las rutinas de alta intensidad permiten maximizar el gasto calórico en poco tiempo y pueden realizarse desde casa, sin necesidad de equipamiento profesional.

Los ejercicios que más calorías queman por hora

Según la información recopilada por el sitio web Healthline, correr es la actividad que más calorías permite gastar en una hora de entrenamiento. Detrás aparecen disciplinas como el waterpolo, el ciclismo, la calistenia y el entrenamiento en circuito. Estas son algunas de las actividades con mayor gasto calórico estimado por hora:

Correr: entre 652 y 965 calorías.

Waterpolo: entre 566 y 839 calorías.

Ciclismo: entre 480 y 710 calorías.

Calistenia: entre 480 y 710 calorías.

Entrenamiento en circuito: entre 480 y 710 calorías.

El método ideal para quemar calorías en poco tiempo

Cuando no se dispone de mucho tiempo para entrenar, los expertos recomiendan recurrir al entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Este sistema combina períodos cortos de ejercicio intenso con pausas breves de recuperación. Un ejemplo es alternar 30 segundos de actividad máxima con un minuto de descanso.

Además de favorecer una rápida quema de calorías, este método ayuda a mejorar la resistencia física y la salud cardiovascular. Incluso, el organismo puede continuar consumiendo energía durante varias horas después de finalizar la sesión.

El ejercicio ideal para perder calorías | Recomiendan muchas repeticiones y puede realizarse desde casa. (Fuente: Shutterstock).

Los tres ejercicios que pueden hacerse desde casa

Running con rodillas altas

Este ejercicio eleva rápidamente la frecuencia cardíaca y fortalece la parte inferior del cuerpo. Cómo realizarlo:

Correr en el lugar.

Elevar las rodillas lo más alto posible.

Mover los brazos de forma rápida y coordinada.

Calorías quemadas por minuto: entre 3,5 y 7.

Butt kicks

Se trata de un ejercicio cardiovascular similar al anterior:

Llevar un talón hacia los glúteos.

Repetir con la otra pierna.

Alternar ambos movimientos a gran velocidad.

Calorías quemadas por minuto: entre 8 y 12.

Mountain climbers

Es uno de los ejercicios más completos, ya que involucra prácticamente todo el cuerpo:

Adoptar una posición de plancha.

Mantener los hombros alineados sobre las manos.

Llevar una rodilla hacia el pecho.

Volver a la posición inicial y repetir con la otra pierna.

Realizar el movimiento de manera continua y rápida.

Calorías quemadas por minuto: entre 7 y 12.

El ejercicio ideal para perder calorías | Recomiendan muchas repeticiones y puede realizarse desde casa. (Fuente: Shutterstock).

Cardio y fuerza: la combinación que recomiendan los especialistas

Aunque los ejercicios aeróbicos suelen quemar más calorías durante una sesión específica, el entrenamiento de fuerza también cumple un papel fundamental. Desarrollar masa muscular ayuda a aumentar el gasto energético en reposo, lo que favorece el control del peso a largo plazo.

Por este motivo, los expertos recomiendan combinar actividades cardiovasculares con ejercicios de resistencia dentro de una rutina semanal equilibrada para obtener mejores resultados.