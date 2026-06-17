Confirmado | Cierran todos estos bancos durante 24 horas y no se podrán hacer trámites presenciales en ninguna sucursal. Fuente: ChatGPT

El próximo 24 de junio habrá un nuevo cierre de bancos en distintas zonas de España debido al festivo de San Juan. La jornada afectará la atención presencial en miles de sucursales, por lo que los clientes deberán planificar con antelación cualquier gestión que requiera acudir físicamente a una oficina.

Aunque el cierre no será uniforme en todo el territorio nacional, sí impactará en comunidades autónomas completas y en decenas de municipios donde el calendario laboral contempla esta fecha como día inhábil. Durante esas 24 horas, los bancos no prestarán servicio presencial en las localidades afectadas.

La buena noticia es que gran parte de las operaciones habituales podrán seguir realizándose a través de canales digitales, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, tal como ocurre habitualmente durante jornadas festivas.

Confirmado | Cierran todos estos bancos durante 24 horas y no se podrán hacer trámites presenciales en ninguna sucursal (foto: archivo).

¿Dónde cerrarán los bancos el 24 de junio por el festivo de San Juan?

El cierre de bancos estará directamente vinculado a las regiones y municipios donde el 24 de junio figure como jornada festiva. Según el calendario laboral de 2026, “sólo los calendarios laborales de Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia tienen fijado el miércoles 24 de junio como jornada festiva. En el resto del país ese día será laborable”.

Esto implica que las sucursales bancarias ubicadas en estas tres comunidades autónomas permanecerán cerradas durante toda la jornada, al no existir actividad laboral ordinaria. Los clientes no podrán realizar trámites presenciales ni operaciones que requieran atención en ventanilla.

Además, la festividad también tendrá alcance local en numerosas ciudades. El calendario establece que “El 24 de junio también será festivo local en ciudades como Albacete, León, Badajoz o Segovia y en municipios de Madrid (Venturada, Rozas de Puerto Real o Tres Cantos), Castilla y León (Crespos, Diego del Carpio o Hoyos del Collado o Mueriel de Zapardiel), Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja o País Vasco”.

Las comunidades autónomas y ciudades donde no habrá atención presencial

La celebración de San Juan tiene una fuerte tradición en varias regiones españolas. Por ello, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia volverán a paralizar parte de su actividad administrativa y comercial durante el 24 de junio.

Cataluña (Sant Joan) y la Comunidad Valenciana mantienen este día en su calendario laboral, una jornada especialmente señalada por las famosas Fogueres de Alicante o las verbenas catalanas. Este año Galicia blinda el 24 de junio como día inhábil en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Fuera de estas comunidades, el alcance del festivo será igualmente relevante. Será festivo local en Albacete (que celebra a su patrón), Badajoz, León, Soria y Las Palmas de Gran Canaria, además de decenas de municipios repartidos por Andalucía, Baleares, Euskadi y otras comunidades.

Qué operaciones bancarias seguirán funcionando durante el cierre

Aunque los bancos cierren sus oficinas durante el festivo, la mayoría de los servicios digitales permanecerán disponibles para los usuarios. La transformación digital del sistema financiero permite mantener activas numerosas operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal.

Entre los servicios que seguirán funcionando destacan:

Banca online y aplicaciones móviles.

Pagos con tarjeta en comercios.

Transferencias entre cuentas.

Extracción de efectivo en cajeros automáticos.

Consultas de saldo y movimientos.

Sin embargo, cualquier trámite que requiera validación presencial, firma de documentación o atención directa por parte del personal de oficina deberá esperar hasta la reapertura de las sucursales una vez finalice el festivo.

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Por qué los bancos cierran durante los festivos locales y autonómicos

La actividad de los bancos se adapta al calendario laboral vigente en cada territorio. Cuando una comunidad autónoma o un municipio declara una jornada festiva, las oficinas bancarias ubicadas en esa zona suspenden la atención al público.

En el caso del 24 de junio, la medida responde a la celebración de San Juan, una festividad profundamente arraigada en varias regiones españolas. La tradición combina elementos religiosos y populares y moviliza a millones de personas cada año.

La dimensión de esta festividad queda reflejada en los datos oficiales. De hecho, 17 millones de ciudadanos disfrutarán de una jornada de descanso, una cifra que explica el amplio impacto que tendrá el cierre de bancos y otros servicios presenciales durante esa jornada.