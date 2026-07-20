En la jornada del 20 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) abren su negociación en el IBEX 35 a un precio de 21.26 euros por unidad, con un notable volumen de negociación que asciende a 166.388 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.05% respecto al cierre del día anterior, reflejando la estabilidad de la compañía en el mercado español.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista: inicio positivo con breve pausa, avance sostenido, corrección de dos sesiones y repunte final de dos jornadas, cerrando previsiblemente por encima del nivel inicial.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola durante la última semana se ha situado en un 12.52%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual del 14.84%. Al ser 12.52% menor que 14.84%, se infiere que la empresa ha tenido menos variaciones recientes, sugiriendo una mayor estabilidad en sus movimientos económicos en el corto plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.