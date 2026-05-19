Este martes, 19 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE)se negocian a 19,5 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 191.947. Esta cifra refleja una variación del 0,39% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. tuvo cinco avances, cuatro retrocesos y una jornada estable, con balance ligeramente alcista; el tramo final encadena dos subidas tras una caída, sugiriendo impulso positivo y volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 16.30%, mientras que su volatilidad anual es del 15.08%. Al compararlas, observamos que la volatilidad semanal es mayor que la anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica.

Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.