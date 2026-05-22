En la apertura de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 36,38 euros y registran un volumen de 22619 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,17% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Endesa SA comenzó con un repunte, luego encadenó cuatro sesiones de caídas, rebotó y terminó alternando avances y retrocesos. El balance es bajista (6 descensos y 4 subidas), con volatilidad y un leve intento de recuperación al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 9.98%, mientras que su volatilidad anual es del 19.95%. Dado que el 9.98% es menor que el 19.95%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa en la última semana es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas durante el último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X.

Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.