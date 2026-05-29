Este viernes, 29 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 17,11 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 19.640. Esta cifra refleja una variación del 0,23% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, Enagás S.A encadenó cuatro avances, dos caídas, un rebote, otra corrección y dos subidas finales, con balance neto positivo y volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Enagás se ha situado en un 11.06%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 21.98%. Esto indica que el comportamiento de Enagás en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas en el último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos los gastos, se ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid y fundada en 1972, es el gestor técnico del sistema gasista español e integra el Ibex 35. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es principalmente la gestión de infraestructuras energéticas en España y, en expansión, proyectos de gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker ENG) y participa en corredores e interconexiones europeas clave.