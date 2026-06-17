MADRID, 16/06/2026.-El índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, registró este martes un nuevo máximo histórico cercano a los 19.200 puntos tras subir un 0,69 % aupado por el alza de la banca y en línea con el resto de plazas europeas, que seguían celebrando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El IBEX 35 subió hoy 131,6 puntos, hasta 19.163,6 puntos, y anotó un renovado cierre récord tras encadenar cuatro sesiones consecutivas al alza. En el año acumula unas ganancias del 10,72 %.EFE/ Vega Alonso

La Bolsa española comenzó la jornada de este miércoles prácticamente sin cambios, después de alcanzar máximos históricos en la sesión anterior. Los inversores mantienen la atención puesta en la próxima decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y en la evolución de las negociaciones internacionales relacionadas con Irán.

Según informó EFE, “la Bolsa española ha abierto este miércoles casi plana, con una mínima caída del 0,05%, después de los máximos de la víspera, mientras el mercado está pendiente de las decisiones de tipos de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), y de que finalmente Estados Unidos e Irán firmen el acuerdo de paz”.

La evolución del IBEX 35, del euro y de las materias primas refleja la cautela predominante en los mercados financieros internacionales ante eventos que podrían marcar el rumbo de la economía global durante las próximas semanas.

MADRID, 17/06/2026.- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, que comenzó la sesión de este miércoles con una leve caída que no llegaba al 0,10 %, se ha dado la vuelta y registra un avance del 0,26 %, con lo que ha logrado marcar un nuevo máximo histórico, al superar los 19.200 puntos. EFE/ Vega Alonso Vega AlonsoEFE/ Fuente: EFE EFE

La Bolsa española y el IBEX 35 arrancan la sesión con leves pérdidas

El principal índice bursátil del país inició la jornada con una corrección moderada tras varios días consecutivos de avances. De acuerdo con EFE, “en la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, que en ayer martes logró un nuevo máximo histórico y encadenó cuatro sesiones consecutivas al alza, se deja ese mínimo 0,05%, hasta los 19.155,5 puntos”.

A pesar del ligero retroceso, el balance anual sigue siendo positivo. La agencia señaló que “las ganancias del año se reducen al 10,65%”, una cifra que mantiene al selectivo español entre los mercados europeos con mejor desempeño en 2025.

Los analistas observan con atención la reacción de los inversores ante la reunión de la Fed, ya que cualquier cambio en la política monetaria estadounidense puede influir directamente en el comportamiento de las bolsas internacionales, incluida la Bolsa española.

Qué espera el mercado de la Fed y por qué influye en la Bolsa española

La decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos es uno de los factores que más condicionan actualmente a los mercados. Según EFE, “los mercados esperan a conocer más detalles del acuerdo de paz entre EEUU e Irán y las decisiones de la Fed sobre los tipos de interés”.

Las previsiones apuntan a una pausa en la política monetaria estadounidense. En este sentido, la agencia recoge que “los analistas prevén que la Fed mantendrá los tipos de interés de referencia en la banda entre el 3,5 y 3,75%”.

La expectativa de estabilidad en las tasas genera prudencia entre los inversores. Una eventual modificación del discurso de la Fed podría impactar tanto en las acciones como en las divisas y en los precios de las materias primas, elementos estrechamente vinculados con la evolución de la Bolsa española.

El euro sube por la confianza en Alemania, pero pierde fuerza después

Mientras los mercados siguen pendientes de la Fed, el comportamiento del euro también concentra la atención de los operadores. EFE informó que “el euro subió y superó los 1,16 dólares tras la sorprendente mejora de la confianza inversora en Alemania en junio por las esperanzas de paz en Irán”.

La mejora de las expectativas económicas quedó reflejada en los indicadores de confianza. Según la misma fuente, “el índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) mejoró en junio 20,7 puntos, hasta 10,5 puntos”. Además, el presidente del organismo, Achim Wambach, destacó que “el índice de confianza inversora ZEW vuelve al terreno positivo”.

Sin embargo, el impulso inicial de la moneda europea fue limitado. EFE señaló que “el euro superó el nivel de los 1,16 dólares tras la publicación de la mejora de la confianza inversora en Alemania y la eurozona pero después volvió a caer por debajo de ese nivel”. Entre las razones figura que “la subida del euro frente al dólar será probablemente contenida ya que el diferencial de tasas de interés favorece a EEUU”.

El petróleo sigue bajando y aporta calma a los mercados

Otro de los focos de atención es la evolución del precio del crudo, un indicador clave para medir las perspectivas de inflación y crecimiento económico.

De acuerdo con EFE, “el brent, el crudo de referencia de Europa, tras bajar cerca de un 9% en las dos últimas sesiones, sigue en descenso este miércoles y retrocede el 1,01%, hasta los 78,15 dólares el barril”.

La CNMC expedienta a los bancos del IBEX 35 por la guerra hipotecaria EFE

La caída del petróleo puede aliviar parte de las presiones inflacionarias que han condicionado las decisiones de los bancos centrales durante los últimos años. Por ello, tanto la Bolsa española como los mercados europeos siguen atentos a la combinación de factores que incluyen la Fed, el euro, la situación geopolítica y el comportamiento de la energía.

Con este escenario, la jornada estará marcada por la expectativa ante los anuncios de política monetaria en Estados Unidos y por cualquier novedad relacionada con las negociaciones internacionales, elementos que seguirán condicionando el rumbo del IBEX 35 y de la Bolsa española.