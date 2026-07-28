Una empresa española busca liderar la educación en Hispanoamérica y ya tiene presencia en 35 países

La necesidad de profesionales con competencias digitales está redefiniendo el mercado laboral y acelerando el crecimiento de la industria de la formación tecnológica.

Según el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, cerca del 59% de la fuerza laboral mundial deberá actualizar o adquirir nuevas habilidades antes de 2030, mientras que tecnologías como la inteligencia artificial lideran las capacidades más demandadas por las empresas.

En paralelo, Grand View Research estima que el mercado global del e-learning crecerá a una tasa anual superior al 18% durante los próximos años, impulsado por la transformación digital y la capacitación continua.

El modelo de negocio de la empresa española Learning Heroes

En este contexto, Learning Heroes ha construido un modelo de negocio que combina tecnología, contenidos, comunidad y una estrategia de expansión internacional para posicionarse como uno de los principales referentes de la formación tecnológica en español.

Con presencia en más de 35 países, la compañía ha apostado por desarrollar una plataforma capaz de escalar sobre una única infraestructura y atender las necesidades de profesionales de todo el mercado hispanohablante.

“Desde el inicio identificamos que la velocidad a la que evolucionan tecnologías como la inteligencia artificial o blockchain era muy superior a la capacidad del sistema educativo tradicional para responder a esa demanda. Nuestra estrategia ha sido construir una compañía capaz de acercar ese conocimiento de forma accesible, práctica y escalable”, afirma Arnau Ramió, cofundador y Product Director de Learning Heroes.

Arnau Ramió, cofundador y Product Director de Learning Heroes. Learning Heroes

Estrategia de comunidad y adquisición de usuarios

Uno de los pilares del crecimiento de la empresa ha sido la construcción de una comunidad sólida alrededor de la formación tecnológica. A diferencia de otros actores del sector, Learning Heroes ha desarrollado una estrategia basada en contenidos gratuitos, eventos abiertos y experiencias educativas diseñadas para generar confianza antes de la conversión comercial.

Este enfoque le ha permitido construir una audiencia altamente fidelizada y convertir el contenido en uno de sus principales motores de adquisición de nuevos alumnos.

A ello se suma una propuesta diferencial basada en el edutainment, una metodología que combina el rigor académico con formatos dinámicos e interactivos, junto con el desarrollo de activos tecnológicos propios como Blink, su companion de inteligencia artificial, que amplía la experiencia de aprendizaje y fortalece su ecosistema digital.

Expansión e internacionalización en el mercado hispanohablante

La internacionalización constituye otro de los ejes estratégicos de la compañía. Aunque España continúa siendo uno de sus principales mercados, Learning Heroes también mantiene una fuerte presencia en México, Colombia y Argentina, con el objetivo de consolidar una operación global orientada a toda la comunidad hispanohablante.

“La expansión internacional es uno de los pilares de nuestro crecimiento. Nuestra visión siempre ha sido construir una compañía global para toda la comunidad hispanohablante. La transformación digital y la adopción de inteligencia artificial están impulsando una demanda creciente de formación especializada, y contamos con una plataforma capaz de responder de forma eficiente y escalable”, explica Ramió.

Filosofía “Humano + IA” en la gestión interna

La inteligencia artificial también ocupa un lugar central dentro de la estrategia empresarial. Más allá de ser una temática de formación, la compañía ha incorporado esta tecnología en sus procesos internos para optimizar recursos, automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones, incrementando su capacidad de crecimiento sin perder calidad en la experiencia de los usuarios.

Bajo una filosofía de “humano + IA”, Learning Heroes busca que la tecnología potencie la productividad de sus equipos, mientras que la creatividad, la visión estratégica y la relación con su comunidad continúan siendo lideradas por las personas.

Visión de futuro y el camino hacia el liderazgo global

Con este modelo, la empresa proyecta una nueva etapa de crecimiento enfocada en ampliar su presencia internacional, fortalecer su ecosistema de productos y desarrollar alianzas estratégicas que aceleren su expansión en la economía digital . Al mismo tiempo, prevé incorporar nuevas áreas de formación vinculadas a las profesiones del futuro y a las tecnologías con mayor capacidad de transformar industrias.

“Nuestra ambición es consolidarnos como la referencia mundial en edutainment aplicado a tecnologías disruptivas. Creemos que existe una gran oportunidad para construir una compañía global desde el mundo hispanohablante y queremos ser protagonistas de esa transformación, combinando innovación, inteligencia artificial y una nueva forma de aprender tecnología”, concluye Ramió.