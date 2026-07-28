Palo a los propietarios | El Gobierno quiere extender las zonas tensionadas y contener el precio del alquiler (foto: archivo).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a defender la aplicación de las zonas tensionadas como herramienta para reducir el precio del alquiler y lanzó un mensaje directo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo aseguró que allí donde ya se aplica esta medida “se está constatando que se está abaratando el precio del alquiler sin afectar a la oferta”. Por ello, pidió a ciudades como Madrid y Málaga que “dejen el sectarismo” y declaren también zonas tensionadas.

Las declaraciones se produjeron después de que el Gobierno decidiera aplazar el decreto sobre vivienda previsto para este martes, al no contar con los apoyos parlamentarios suficientes para garantizar su convalidación en el Congreso.

Palo a los propietarios | El Gobierno quiere extender las zonas tensionadas y contener el precio del alquiler

Sánchez asegura que las zonas tensionadas ya están reduciendo el precio del alquiler

Pedro Sánchez defendió que la política de zonas tensionadas ya ofrece resultados en municipios donde se encuentra en vigor.

Según explicó, ciudades como Barcelona, Coruña y Pamplona muestran que “se está constatando que se está abaratando el precio del alquiler sin afectar a la oferta”.

El presidente insistió en que las comunidades autónomas son las responsables de aprobar estas declaraciones y volvió a reclamar a los gobiernos autonómicos del PP que adopten esta herramienta.

“Dejen el sectarismo y piensen en su gente”, afirmó, al considerar que el acceso a la vivienda “sí que es una prioridad nacional”.

El Gobierno aplaza el decreto de vivienda por falta de apoyos en el Congreso

La comparecencia también estuvo marcada por el retraso del nuevo decreto sobre vivienda, cuya aprobación estaba prevista para este martes.

Pedro Sánchez explicó que el Ejecutivo decidió posponer la iniciativa al no disponer de los votos necesarios para sacarla adelante en el Congreso de los Diputados. Aun así, garantizó que la reforma sigue siendo una prioridad para el Gobierno. “Es urgente aprobarlo y acordarlo”.

El presidente recordó que el Ejecutivo es un gobierno de coalición en minoría parlamentaria y señaló que ahora corresponde negociar con el resto de los grupos políticos.

“Hemos hecho un ejercicio muy bueno de acuerdo en el Gobierno de coalición, pero somos un gobierno en minoría parlamentaria y toca tejer alianzas con los grupos parlamentarios”.

Sánchez encargó esa negociación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien definió como un “experto”.

Los datos que presentó Sánchez para defender las zonas tensionadas

El presidente aseguró que, tres años después de la aprobación de la Ley de Vivienda, los efectos de las zonas tensionadas ya pueden medirse.

Como ejemplo, citó los datos publicados sobre catorce municipios de Guipúzcoa declarados zonas tensionadas.

Según explicó, los nuevos alquileres descendieron un 3,5% en la provincia, mientras que el número de contratos activos alcanzó un máximo histórico tras crecer un 3,2% respecto al trimestre anterior.

Además, afirmó que actualmente existen 310 municipios declarados zona tensionada, una medida que alcanza a más de 9,2 millones de habitantes.

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Vivienda protegida y nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

Durante el balance del curso político, Pedro Sánchez también defendió la estrategia del Gobierno para aumentar la oferta de vivienda protegida.

El presidente destacó que durante el primer trimestre de 2026 España registró la mayor cifra de licitación de vivienda pública de los últimos dieciocho años, con más de 465 millones de euros, un 44% más que el año anterior.

Asimismo, recordó la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, acordado con las comunidades autónomas y dotado con 7000 millones de euros.

Para cerrar su intervención, volvió a reivindicar la política de vivienda del Ejecutivo y aseguró que “la vivienda debe ser un derecho para todos, no un negocio para unos pocos ni rehén de estrategias partidistas que nada obedecen al interés de la gente”.