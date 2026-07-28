Hacienda retrasa al 4 de septiembre el debate sobre la financiación autonómica tras la petición del PP

El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar hasta el próximo 4 de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un encuentro clave para debatir la reforma de la financiación autonómica. La decisión llega después de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular solicitaran retrasar la convocatoria prevista inicialmente para este miércoles.

El cambio de fecha introduce un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro modelo de financiación, una cuestión que enfrenta posiciones políticas divergentes y que afecta directamente al reparto de recursos destinados a los servicios públicos en toda España.

Hacienda acepta la petición de las comunidades del PP

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que el departamento dirigido por Arcadi España comunicará formalmente el traslado de la reunión al primer viernes de septiembre. Según esta información difundida por EFE, el ministro considera que este aplazamiento es una muestra de la “buena voluntad del Gobierno” y confía en que las comunidades gobernadas por el PP “antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de la dirección nacional del partido”.

No obstante, desde Hacienda también consideran “sorprendente” que la petición de retraso se haya producido después de que Canarias comunicara su apoyo a la propuesta de reforma y cuando el Consejo había sido anunciado a comienzos de mes.

Las críticas del PP a la propuesta del Gobierno

Los consejeros de Hacienda y Economía de las once comunidades gobernadas por el PP, junto con Ceuta y Melilla, enviaron una carta al ministerio solicitando el aplazamiento de la reunión. En ella argumentaban que una reforma “pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen”.

Además, los dirigentes autonómicos señalaron la “falta de oportunidad” de celebrar el encuentro en plena ola de incendios y recordaron que la propuesta gubernamental, que califican como “fruto de un pacto bilateral con ERC”, es prácticamente idéntica a la presentada en enero y rechazada entonces por 16 de los 17 territorios integrados en el sistema.

Hacienda retrasa al 4 de septiembre el debate sobre la financiación autonómica tras la petición del PP EFE

Page mantiene su oposición y Canarias respalda el modelo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reiteró su rechazo al planteamiento del Ejecutivo central. El dirigente socialista aseguró que su gobierno “no va a ceder bajo ningún concepto ante un modelo pactado con ERC” y criticó que la reunión fuera convocada “en plena agosticidad” cuando “todo el mundo está haciendo las maletas”: “Hay que tener descaro”.

En contraste, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció su apoyo al nuevo modelo tras el reconocimiento de las singularidades del archipiélago y la previsión de recibir 1300 millones de euros adicionales al año para financiar servicios esenciales.

ERC exige acelerar la reforma

Desde ERC lamentaron el aplazamiento y reclamaron al Gobierno de Pedro Sánchez que el nuevo sistema quede aprobado antes de finalizar 2026. En un comunicado, los republicanos exigieron que se convoque el CPFF “tan pronto como sea posible” y que se acelere la tramitación del nuevo modelo.

La formación considera que la suspensión “representa un nuevo retraso en una reforma imprescindible” y sostiene que “cada mes que se retrasa esta reforma es un mes más de asfixia financiera”. Asimismo, Oriol Junqueras denunció que “quien bloquea el nuevo modelo de financiación está defendiendo que continúe vigente un sistema injusto de 2009”.

Más recursos en juego para las comunidades

Según recuerda Hacienda, la reforma propuesta permitiría a las comunidades autónomas disponer de 20.975 millones de euros adicionales para reforzar el Estado del bienestar y mejorar los servicios públicos.

Sin embargo, el aplazamiento evidencia que las diferencias políticas siguen marcando el debate sobre una reforma considerada estratégica para el futuro de la financiación autonómica en España.